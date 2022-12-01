Григорян сравнил трёх центральных хавбеков сборной Хорватии с китами

Тренер Александр Григорян оценил перспективы сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Если Хорватия в какие-то отрезки времени играет на средних скоростях, а в середине тренер всё полностью отдаёт на откуп трём китам, у них три центральных полузащитника — три волшебника, то хорваты становятся невероятно эффективны», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

По его словам, помимо этих трёх центральных полузащитников, в составе Хорватии нет ртутных, взрывных и скоростных игроков.

«Поэтому Хорватия может навязать игру только на средних скоростях», — пояснил Григорян.

В центре полузащиты Хорватии в матче 1/8 финала с Японией играли Марцело Брозович, Лука Модрич и Матео Ковачич. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хорваты — 3:1.

Балканская команда в четвертьфинале сыграет с Бразилией 9 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший игрок сборной СССР Андрей Чернышов оценил шансы сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре.





