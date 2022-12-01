Чернышов: сборная Хорватии на ЧМ-2022 может повторить успех 2018 года

Бывший игрок сборной СССР Андрей Чернышов оценил шансы сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Сейчас, когда начинается четвертьфинальная стадия, всё возможно. Цена ошибки и каждого забитого мяча возрастает. Не думаю, что на этой стадии будут крупные результаты. Всё будет решаться в один мяч. У хорватов есть шанс повторить чудо 2018 года», — цитирует Чернышова «Спорт день за днём».

По мнению бывшего тренера московского «Спартака», главным фаворитом первенства планеты является Бразилия.

«Команда выглядит мощно, показывает смесь бразильского футбола с европейской рациональностью», — добавил Чернышов.

Напомним, что Хорватия на чемпионате мира в России дошла до финала, где уступила Франции (4:2).

Хорватия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Бразилией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022.











