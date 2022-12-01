Энрике обратился к игрокам сборной Испании: жаль, что я не смог помочь вам больше

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике поблагодарил болельщиков и главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за оказанное доверие.

«Я могу быть только очень благодарен RFEF, которая дважды подписала со мной контракт. Конечно же, благодарен игрокам, показавшим пример в своём поведении. Мне жаль, что я не смог помочь вам больше», — написал Энрике в социальных сетях.

Напомним, что сборная Испании под руководством Энрике вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Энрике после поражения от Марокко объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испании по футболу.





