Де ла Фуэнте — новый главный тренер сборной Испании по футболу

Федерация футбола Испании объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Де ла Фуэнте работал с юниорскими и молодёжными сборными Испании. К своей работе тренер приступит после окончания мундиаля в Катаре.

Напомним, что сборная Испании под руководством Луиса Энрике вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Позднее стало известно, что Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.