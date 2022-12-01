Итальянский журналист: Роналду примет решение о своём будущем после ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расскажет, в каком клубе продолжит карьеру после чемпионата мира по футболу в Катаре.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» примет решение о своём будущем после ЧМ. 37-летний футболист не будет подписывать контракт с новым клубом до окончания турнира, написал журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

СМИ сообщали, что Роналду продолжит карьеру в клубе «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду ждёт предложения от клуба из Лиги чемпионов.