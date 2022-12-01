Эвра: Франция разгромит Англию в матче 1/4 чемпионата мира в Катаре

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра оценил шансы сборной Франции в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира в Катаре с командой Англии.

«Я чувствую, что Франция собирается разгромить Англию. Но и англичане тоже способны удивить французов. Я уверен в команде, но я допускаю неожиданность», — цитирует Эвра Goal.com.

Экс-футболист французской сборной считает, что игра получится интересной и зрелищной.

«Перед матчем я чувствую себя уверенно, но не высокомерно. Англии нужно переживать о таких игроках, как Мбаппе. Однако французам стоит опасаться Фодена. Также проблем может принести Сака», — добавил Эвра.

Франция 10 декабря сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сможет принять участие в матче с Англией.