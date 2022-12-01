Быстров: Мбаппе — черепашка-ниндзя, тащит на себе всю сборную Франции

Бронзовый призёр Евро-2008 Владимир Быстров оценил игру Килиана Мбаппе в составе сборной Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Французы всё-таки своей тихой сапой крадутся, от игры к игре прибавляют. Мбаппе — зверюга, черепашка-ниндзя. Просто тащит на себе на панцире эту Францию», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Вместе с тем экс-полузащитник московского «Спартака» считает Бразилию главным фаворитом ЧМ-2022, а Францию — теневым.

«Бразилия, потому что я за них болел с самого начала. И они были у меня одни из фаворитов этого турнира. Наряду с Сербией. Сербия разочаровала», — добавил Быстров.

Мбаппе в четырёх матчах турнира в Катаре забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сможет принять участие в матче с Англией.