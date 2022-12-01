Анчелотти: сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о вылете сборной Испании с чемпионата мира в Катаре.

«Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием. Ожидания были другими, пусть у них и молодая команда», — цитирует Анчелотти Diario Sport.

Напомним, что сборная Испании под руководством Луиса Энрике вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Ранее сообщалось, что Де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испании по футболу.