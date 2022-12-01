Роналду: сборная Португалии слишком сплочена, чтобы её могли сломить внешние силы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о сплочении национальной команды вокруг слухов.

«Команда слишком сплочена, чтобы её могли сломить внешние силы. Нация слишком храбра, чтобы дать себя запугать сопернику. Это — команда в прямом смысле этого слова, и она будет бороться за мечту до конца! Верьте в нас! Вперёд, Португалия», — написал Роналду в социальных сетях.

По информации Record, у футболиста возник конфликт с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Отмечается, что Роналду был недоволен заменой в матче с Южной Кореей.

Напомним, что футболист забил один гол на чемпионате мира. В матче первого раунда плей-офф со Швейцарией Роналду провёл на скамейке запасных 73 минуты.

Ранее в Федерации футбола Португалии опровергли желание Роналду покинуть команду.