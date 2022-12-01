Тите: Пеле воодушевляет сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что трёхкратный чемпион мира Пеле воодушевляет всех членов национальной команды.

«Каждый игрок в нашей сборной желает Пеле здоровья. Он всех нас воодушевляет и является для нас примером», — рассказал Тите на пресс-конференции.

Напомним, что Пеле в настоящий момент находится в больнице. Он продолжает лечение от рака, а также от респираторной инфекции.

Бразилия обыграла Южную Корею (4:1) и вышла в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с Хорватией.

Ранее Тите заявил, что футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов.