Тите: Пеле воодушевляет сборную Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что трёхкратный чемпион мира Пеле воодушевляет всех членов национальной команды.
«Каждый игрок в нашей сборной желает Пеле здоровья. Он всех нас воодушевляет и является для нас примером», — рассказал Тите на пресс-конференции.
Напомним, что Пеле в настоящий момент находится в больнице. Он продолжает лечение от рака, а также от респираторной инфекции.
Бразилия обыграла Южную Корею (4:1) и вышла в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с Хорватией.
Ранее Тите заявил, что футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов.