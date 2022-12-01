Тите заявил, что футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что футболисты его команды продолжат танцевать, празднуя забитые мячи на чемпионате мира.

«Это не является неуважением с нашей стороны. Это наша культура. Мне очень жаль, что кто-то не понимает и не знает этого. Мы будем танцевать и праздновать и дальше», — рассказал Тите на пресс-конференции.

5 декабря сборная Бразилии победила команду Южной Кореи со счётом 4:1 в матче 1/8 финала. Все свои голы бразильские футболисты праздновали танцами, а в одном из эпизодов к ним присоединился Тите.

Ранее игроки Бразилии жёстко ответили Кину на критику танцев в матчах ЧМ-2022.