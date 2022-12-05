Игроки Бразилии жёстко ответили Кину на критику танцев в матчах ЧМ-2022

Полузащитники сборной Бразилии Рафинья Диас и Лукас Пакета отреагировали на критику танцев национальной команды на чемпионате мира 2022 года со стороны бывшего игрока команды Ирландии Роя Кина.

«Это проблема тех, кому это не нравится. Мы будет продолжать делать это», — приводит слова Рафиньи Globo.

«Если Кину это не нравится, ничем не могу помочь. Сборная Бразилии радуется забитым мячам. Единственное, что Рой должен сделать, — это проявить уважение», — добавил Пакета.

5 декабря сборная Бразилии победила команду Южной Кореи со счётом 4:1 в матче 1/8 финала. Все свои голы бразильские футболисты праздновали танцами, а в одном из случаев к ним присоединился главный тренер Тите.

После встречи Кин заявил: «Это неуважение к сопернику, ещё и тренер — нехорошо. Это как смотреть «Танцы со звёздами».

Ранее Тите ответил на критику из-за танца после гола Бразилии в матче с Южной Кореей на ЧМ-2022.