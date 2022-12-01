Тите ответил на критику из-за танца после гола Бразилии в матче с Южной Кореей на ЧМ-2022

Тренер сборной Бразилии по футболу Тите объяснил своё поведение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Южной Кореи.

«Всегда найдутся недоброжелатели, которые расценят это как неуважение. Я сказал футболистам, чтобы они меня немного прикрыли, но спрятаться не получилось (смеётся). Я не хотел, чтобы это имело какой‑то иной смысл, кроме радости от гола, победы, однако никак не неуважение к Южной Корее или их наставнику Паулу Бенту, которого я очень уважаю», — приводит слова Тите Globo.

Бразилия победила Южную Корею со счётом 4:1. После третьего гола, который забил нападающий Ришарлисон на 29‑й минуте, тренер исполнил вместе со своими игроками танец.

Бразильская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, где сыграет с командой Хорватии.

Ранее Тите назвал нападающего Неймара лидером сборной Бразилии.