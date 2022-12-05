Тите: Неймар — лидер команды, он усиливает игру сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался об игре нападающего национальной команды Неймара.

«Неймар — лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар — центр, который усиливает игру сборной Бразилии», — цитирует Тите Globo.

В матче 1/8 финала сборная Бразилии обыграла национальную команду Южной Кореи. Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией. Корея покинула мундиаль.

Ранее Неймар высказался о травме, полученной на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.