Неймар — о травме на ЧМ-2022: я проплакал всю ночь

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о полученной травме на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

«Я был сильно напуган, потому что всё шло хорошо, у меня складывается прекрасный сезон. Получить такое повреждение — это очень тяжело. Я потом всю ночь проплакал, моя семья знает об этом. Но всё обошлось. Надо идти дальше», — цитирует Неймара ge.globo.com.

Нападающий получил травму в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

В матче 1/8 финала с Южной Кореей 30-летний бразилец реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Пеле прокомментировал победу Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022.