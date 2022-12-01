Ибрагимович: надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович надеется, что сборная Аргентины сможет одержать победу на чемпионате мира в Катаре.

«Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси», — цитирует Ибрагимовича 433.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Нидерландов Натан Аке высказался о матче с командой Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.