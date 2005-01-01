Аке: Месси — один из величайших футболистов всех времен

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке высказался о матче с командой Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

«Месси — один из величайших футболистов всех времен. Остановить его — это хорошее задание», — приводит слова Аке NOS.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник Аргентины де Пауль может пропустить матч с Нидерландами из-за проблем с бедром.