Анчелотти: Роналду считает, что ему всё ещё 20 лет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со Швейцарией на скамейке запасных.

«Роналду оставили на скамейке запасных? В футболе возможно всё. Он, вероятно, считает, что ему всё ещё 20 лет, из-за того, как он заботится о своём теле», — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.

Он отметил, что в сборной всегда большая конкуренция. По словам специалиста, тренировать Роналду было легко, потому что он решал многие задачи.

Напомним, что футболист забил один гол на чемпионате мира. В матче первого раунда плей-офф со Швейцарией Роналду провёл на скамейке запасных 73 минуты.

Ранее в Федерации футбола Португалии опровергли желание Роналду покинуть команду.