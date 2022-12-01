Черчесов назвал секрет успеха сборной Марокко на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причину успешного выступления команды Марокко на чемпионате мира в Катаре.

«Обращать внимание надо на клубы, за которые выступают футболисты, а здесь видим ПСЖ, «Баварию», «Челси», «Севилью», «Вест Хэм» и так далее. Весь состав из солидных европейских клубов», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Таким образом, Марокко в четвертьфинале турнира сыграет с Южной Кореей.

Ранее Александр Мостовой назвал команды, которые могут добиться успеха на чемпионате мира в Катаре.