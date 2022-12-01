Винисиус признался, что Анчелотти ему как отец

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал об отношениях с главным тренером королевского клуба Карло Анчелотти.

«Анчелотти мне как отец. Он очень сильно мне помогает», — сказал Винисиус на пресс-конференции.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии сыграет с командой Хорватии.

Игра между командами пройдёт 9 декабря в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 18:00 мск.

Ранее Винисиус Жуниор высказался о значимости форварда Неймара в сборной Бразилии.