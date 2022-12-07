Онопко — о вылете сборной Польши с чемпионата мира: мне эта сборная неинтересна

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказался о вылете сборной Польши с чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мне эта сборная неинтересна. Я не желал им вылета, мне просто на них всё равно», — цитирует Онопко Sport24.

Он признался, что никогда не переживал и не будет переживать за польскую команду.

«Когда случилась вся эта ситуация, их футболисты и тренеры очень активно высказывались. Я считаю это некорректным — нужно оставаться футбольным человеком», — добавил Онопко.

Сборная Польши дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где потерпела поражение от Франции (1:3).

Ранее Артём Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши, и назвал поляков «скотами».