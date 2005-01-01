ФИФА опубликовала список из десяти самых мощных ударов на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала автора самого мощного голевого удара на чемпионате мира в Катаре.

Самый сильный удар, достигший цели, удался игроку сборной Мексики Луизу Чавесу в матче с Саудовской Аравией (2:1) — мяч преодолел дистанцию более 29 метров, а максимальная скорость его полёта составила 121,69 км/ч.

На втором месте расположился японец Рицу Доан. Его удар в игре с Испанией (2:1) также преодолел отметку в 120 км/ч. Тройку замкнул немец Никлас Фюллькруг. В матче с Испанией (1:1) форвард забил с 13 метров. Мяч двигался со скоростью 118 км/ч.

Мировое первенство завершится 18 декабря.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории мундиалей.