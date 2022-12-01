Инфантино считает групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории мундиалей.

«Я действительно видел все матчи и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу за всю историю. Так что это очень многообещающе для оставшейся части турнира», — приводит слова Инфантино Talk Sport.

Он также подчеркнул, что матчи проходили на высшем уровне. По его словам, атмосфера и публика на ЧМ-2022 были невероятными.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершился 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее бывший игрок Германии Филипп Лам раскритиковал главу ФИФА за речь перед ЧМ-2022.