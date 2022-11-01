Бывший игрок Германии раскритиковал главу ФИФА за речь перед ЧМ-2022

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам отреагировал на речь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира начался с еврофобии. В своей речи Инфантино обрушился на Европу с обвинениями в высокомерии её представителей, двойных стандартах и эгоизме. Президент ФИФА упустил один момент: центр футбола находится именно в Европе в точки зрения истории, культуры, экономики и спорта. Только здесь можно сделать блестящую футбольную карьеру высшего уровня», — приводит слова Лама The Guardian.

Экс-защитник отметил, что Европа доминирует в современном футболе.

«Доминирование Европы в современном футболе бросается в глаза на чемпионате мира. Последний финал турнира без европейских сборных прошёл почти три четверти века назад. Последние чемпионы — Италия, Испания, Германия и Франция. Доминирование в клубном футболе ещё более очевидно. И судя по первому впечатлению от чемпионата мира в Катаре, Европа даст Инфантино все ответы на поле», — приводит слова Лама The Guardian.

Напомним, что президент ФИФА назвал лицемерием заботу европейцев о правах рабочих-мигрантов на чемпионате мира в Катаре.

«Если европейцы действительно переживают о судьбе этих людей, то они могут создать законные каналы, по которым эти работники смогут переехать в Европу и устроиться на лучшую должность. Дайте им какое-то будущее, какую-то надежду. Этот односторонний моральный урок со стороны Европы — просто лицемерие», — заявил Инфантино.

Ранее глава Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесс выступила против президента ФИФА.