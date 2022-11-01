Глава Норвежской футбольной ассоциации раскритиковала президента ФИФА

Глава Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен выступила против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Инфантино — некачественный управленец, который в будущем не приведёт ФИФА ни к чему хорошему. К сожалению, Инфантино является единственным кандидатом на этот пост», — цитирует Клавенесен NRK.

Ранее президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что организация может покинуть состав ФИФА.