Конате заверил, что Мбаппе примет участие в матче ЧМ-2022 с Англией

Защитник сборной Франции Ибраим Конате объяснил, почему Килиан Мбаппе пропустил тренировку в общей группе на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Это была небольшая восстановительная тренировка, накануне у нас был выходной. Он просто решил остаться в зале с тренером, не о чем волноваться», — цитирует Конате RMC Sport.

По его словам, вся команда рассчитывает, что форвард «Пари Сен-Жермен» примет участие в матче 1/4 финала.

«В матче с Англией нужно, чтобы все были здоровы», — добавил Конате.

Матч Франция — Англия состоится 10 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022.