Кондратюк — о прыжке с парашютом в Дубае: страшнее только банджи-джампинг
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«Хороший вопрос. Наверное, прыжок с парашютом в тандеме. Это было в Дубае. Там рядом с Пальмой, этим искусственным островом, взлетаешь на самолёте, и тебя выкидывают с высоты в несколько километров. Я в принципе понимал, что меня ожидает. Но когда на большой высоте открывается дверь и туда начинают выпадать люди… Это выглядит очень пугающе», — рассказал Кондратюк в интервью RT.
Ранее Кондратюк рассказал, что продолжает его мотивировать выступать.