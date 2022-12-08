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Кондратюк — о прыжке с парашютом в Дубае: страшнее только банджи-джампинг

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о самом экстремальном мероприятии в своей жизни.
Кондратюк — о прыжке с парашютом в Дубае: страшнее только банджи-джампинг
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«Хороший вопрос. Наверное, прыжок с парашютом в тандеме. Это было в Дубае. Там рядом с Пальмой, этим искусственным островом, взлетаешь на самолёте, и тебя выкидывают с высоты в несколько километров. Я в принципе понимал, что меня ожидает. Но когда на большой высоте открывается дверь и туда начинают выпадать люди… Это выглядит очень пугающе», — рассказал Кондратюк в интервью RT.

Ранее Кондратюк рассказал, что продолжает его мотивировать выступать.

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