Кондратюк — о прыжке с парашютом в Дубае: страшнее только банджи-джампинг

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о самом экстремальном мероприятии в своей жизни.

«Хороший вопрос. Наверное, прыжок с парашютом в тандеме. Это было в Дубае. Там рядом с Пальмой, этим искусственным островом, взлетаешь на самолёте, и тебя выкидывают с высоты в несколько километров. Я в принципе понимал, что меня ожидает. Но когда на большой высоте открывается дверь и туда начинают выпадать люди… Это выглядит очень пугающе», — рассказал Кондратюк в интервью RT.

Ранее Кондратюк рассказал, что продолжает его мотивировать выступать.