Винисиус: я счастлив играть против Модрича, и пусть победит сильнейший

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил игру хавбека национальной команды Хорватии Луки Модрича на ЧМ-2022.

«Всегда очень сложно играть против таких игроков, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это каждый день, благодаря ему я продолжаю развиваться. Я счастлив играть против него, и пусть победит сильнейший», — цитирует Жуниора ManaGingMadrid.

Встреча 1/8 финала между Бразилией и Кореей в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022.