SportBible: Месси может столкнуться с запретом на въезд в Мексику

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может получить запрет на въезд в Мексику.

Политик из Мексики Мария Клименте Гарсия Морено выступила с инициативой запретить аргентинцу въезд в страну, сообщает SportBible.

Напомним, что боксёр Сауль Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Ранее капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Альваресом.