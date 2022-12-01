SportBible: Месси может столкнуться с запретом на въезд в Мексику
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может получить запрет на въезд в Мексику.
Политик из Мексики Мария Клименте Гарсия Морено выступила с инициативой запретить аргентинцу въезд в страну, сообщает SportBible.
Напомним, что боксёр Сауль Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться богу, чтобы боксёр его не нашёл.
Ранее капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Альваресом.