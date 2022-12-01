Корнеев: испанцам нужно пересмотреть свою философию игры

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Испании и Марокко.

«Дело в самой системе, философии игры. Она не сработала в решающие моменты турнира. Да, испанцы, как обычно, много владели мячом. Но дальше-то что», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее сообщалось, что марокканские болельщики устроили массовые беспорядки во Франции после победы команды над Испанией.