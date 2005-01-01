Марокканские болельщики устроили массовые беспорядки во Франции после победы команды над Испанией
Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда плей-офф и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.
По информации Fdesouche, марокканские фанаты массово вышли на улицы Франции и отмечали выход своей команды в 1/4 финала турнира. Отмечается, что фанаты напали на полицию Ниццы и поджигали фейерверки.
Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.
В четвертьфинале ЧМ-2022 марокканцы сыграют с командой Португалии.
Ранее сообщалось, что футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.