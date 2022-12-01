Кечинов: Швейцария неплохо играла в группе, но вчера она была не готова

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что сборная Швейцарии не была психологически настроена на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Португалией.

«Швейцария неплохо играла в группе, но вчера она была не готова. Что-то произошло психологически, команда была просто неузнаваема», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В матче 1/8 финала Португалия разгромила команду Швейцарии. Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Роналду начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал участие нападающего Криштиану Роналду в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре с командой Марокко.