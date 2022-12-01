Сантуш: Роналду обязательно будет задействован в матче с Марокко

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал участие нападающего Криштиану Роналду в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре с командой Марокко.

«Роналду обязательно будет задействован в матче с Марокко. Можно использовать любого игрока, даже если он начал в запасе. Он один из лучших в мире», — цитирует Сантуша Yahoo Sports.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.

Ранее Пепе высказался о том, что Криштиану Роналду матч первого раунда плей-офф с командой Марокко начал в запасе.