Пепе: Роналду прекрасно знает, что самое главное — команда

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о том, что нападающий Криштиану Роналду матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре с командой Марокко начал в запасе.

«Нет никаких проблем. Роналду прекрасно знает, что самое главное — это команда. Таков был выбор тренера, мы должны уважать это решение», — цитирует Пепе O Jogo.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Роналду подал пример настоящего капитана.