Булыкин: испанцы летят домой с ЧМ и в самолёте до сих пор перепасовываются

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Испании и Марокко.

«Испанцы должны были извлечь урок из прошлого чемпионата мира и играть результативнее… Уже анекдот придумали, что испанцы летят домой и в самолёте до сих пор перепасовываются», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3-0.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал выход Марокко в четвертьфинал ЧМ «сюрпризом».