Колосков назвал выход Марокко в четвертьфинал ЧМ «сюрпризом»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на победу Марокко в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре над Испанией.

«Самая неожиданная команда в четвертьфинале — Марокко, конечно. Никогда не предполагал, что они могут выйти в четвертьфинал. Для меня это сюрприз», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Основное и дополнительное время завершилось со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Таким образом, сборная Марокко стала четвёртой африканской командой в истории, которая дошла до четвертьфинала мундиаля.

Ранее футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.