Кержаков: у Испании идёт смена поколения, думаю, на следующем ЧМ они будут сильнее

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Испании и Марокко.

«У Испании идёт смена поколения. Думаю, что на следующем чемпионате мира испанцы будут сильнее... никакого кризиса нет, это смена поколений», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3-0.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ЧМ все команды из группы с Германией вылетели в 1/8 финала.