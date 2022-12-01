Впервые в истории ЧМ все команды из группы с Германией вылетели в 1/8 финала

Завершились матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборные Испании и Японии не вышли в четвертьфинал турнира. Обе команды выступали в группе Е с Германией и Коста-Рикой. Впервые в истории мундиаля, когда все команды, игравшие в одной группе с Германией, выбыли до стадии 1/4 финала.

Напомним, что в четвертьфинале турнира сыграют Нидерланды, Англия, Аргентина, Франция, Марокко, Хорватия, Португалия и Бразилия.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее президент Португалии поздравил национальную команду с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022.