Азар — о завершении карьеры в Бельгии: я буду скучать

Нападающий Эден Азар прокомментировал завершение карьеры в сборной Бельгии по футболу.

«Спасибо за всё то счастье, которое мы разделяли с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники есть. Я буду по вам скучать…» — написал Азар в соцсетях.

За «красных дьяволов» 31-летний футболист провёл 126 матчей, в которых забил 33 гола.

Напомним, что сборная Бельгии на чемпионате мира — 2022 с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что в выборе нового главного тренера Бельгии будут принимать участие Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне.