Родри: сборная Марокко не предложила абсолютно ничего, за всю игру они ничего не сделали

Полузащитник сборной Испании Родри поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Не хочу показаться неуважительным, но сборная Марокко не предложила абсолютно ничего. За всю игру они ничего не сделали. Они просто ждали возможность для контратак», — цитирует Родри Daily Express.

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3-0.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о своём будущем после вылета национальной команды с ЧМ-2022.