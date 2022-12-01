Семшов не понимает, что Польша делала на чемпионате мира
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал игру команды Польши на чемпионате мира в Катаре.
«Польша слабее нас. По тому футболу, который они показывали — я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло, а в матче с Аргентиной — вообще позор», — цитирует Семшова kp.ru.
В матче первого раунда плей-офф сборная Польши уступила команде Франции со счётом 1:3.
Напомним, что Польша отказалась играть с Россией в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.
Ранее Артём Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши, и назвал поляков «скотами».