Семшов не понимает, что Польша делала на чемпионате мира

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал игру команды Польши на чемпионате мира в Катаре.

«Польша слабее нас. По тому футболу, который они показывали — я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло, а в матче с Аргентиной — вообще позор», — цитирует Семшова kp.ru.

В матче первого раунда плей-офф сборная Польши уступила команде Франции со счётом 1:3.

Напомним, что Польша отказалась играть с Россией в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.

Ранее Артём Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши, и назвал поляков «скотами».