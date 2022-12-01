Газзаев: на ЧМ-2022 Испания наступила на те же грабли, что и четыре года назад в России

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Испании и Марокко.

«Сборная Испании изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда… В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о своём будущем после вылета национальной команды с ЧМ-2022.