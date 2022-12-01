Феликс: Португалия провела отличную игру со Швейцарией, возможно, лучшую на данный момент

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии.

«Мы готовились так же, как и к другим играм. Видели их сильные и слабые стороны и играли исходя из этого, не теряя своей индивидуальности. Мы провели отличную игру, возможно, лучшую на данный момент», — приводит слова Феликса Record.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отметился уникальным достижением на ЧМ-2022.