Фернандеш принял участие в пяти голах Португалии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отметился уникальным достижением на чемпионате мира в Катаре.

Игрок поучаствовал в пяти голах в трёх матчах на мундиале — два мяча и три результативные передачи. Это лучший результат с чемпионата мира — 1966. Тогда Эусебиу принял участие в десяти голах португальской команды.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Марокко.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Криштиану Роналду подал пример настоящего капитана.