Линекер — о Рамуше: если планируешь занять место Роналду, именно так ты и поступаешь

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от игры форварда национальной команды Португалии Гонсалу Рамуша в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией.

«Что же, если ты планируешь занять место Роналду, именно так ты и поступаешь. Какой гол от Рамуша», — написал Линекер в Twitter.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Роналду начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.

Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о непопадании Роналду в стартовый состав на матч со Швейцарией.