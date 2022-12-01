Фернандеш высказался о непопадании Роналду в стартовый состав на матч со Швейцарией

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о непопадании Криштиану Роналду в стартовый состав национальной команды на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией.

«Не думаю, что люди должны говорить о ситуации с Роналду: почему он играет или не выходит на поле. Когда он на поле и сборная Португалии побеждает, об этом никто не говорит. Когда Криштиану на поле и мы проигрываем, об этом говорят все», — цитирует Фернандеша Yahoo Sports.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее невеста Роналду назвала позором, что Криштиану не сыграл в матче со Швейцарией 90 минут.