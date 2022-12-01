Дани Алвес: сейчас Месси — это Аргентина, он в великолепной форме

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался об игре нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.

«На данный момент Месси — это Аргентина. Всё идёт через него, мяч постоянно оказывается в его ногах. Я думаю, он находится в великолепной форме», — цитирует Алвеса Voetbal International.

3 декабря сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В прошедшей встрече 35-летний нападающий отметился забитым мячом. Всего на счету Месси три гола и одна результативная передача в четырёх играх турнира в Катаре.

В четвертьфинале Аргентина сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее игрок Австралии рассказал, как обменялся футболками с Месси после матча ЧМ.