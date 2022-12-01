Игрок Австралии рассказал, как обменялся футболками с Месси на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Австралии Кэмерон Девлин рассказал, как обменялся футболками с нападающим и капитаном команды Аргентины Лионелем Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

«Я вышел на поле и первым делом утешил своих партнёров, а затем пожал руку Лионелю. Никто ничего не говорил, поэтому я просто попытался, а Месси ответил: «Увидимся внутри». Дальше вы знаете, что произошло. Конечно, я хотел, чтобы кто-то из моих сокомандников получил футболку, но никто её не попросил, поэтому я подумал: «Почему бы и нет?» — приводит слова Девлина Goal.

Полузащитник ответил, будет ли висеть футболка Месси у него на стене в доме.

«Не знаю, я больше радовался тому, что получил футболку. Был удивлён тем, что Лионель тоже взял мою майку. Месси определённо не знал, кто я такой, но он достаточно хороший и скромный человек, поэтому проявил уважение. Это очень мило», — сказал он.

Аргентина победила Австралию со счётом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Нидерландами.

Ранее Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа.