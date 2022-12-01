Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о фаворитах чемпионата мира в Катаре после группового турнира.

«Сейчас Бразилия остаётся одним из фаворитов. Также и Франция. Испания играет очень хорошо, несмотря на то что всё сложилось так, как сложилось. Мы знали, что являемся одним из фаворитов», — цитирует Месси Ole.

Напомним, что сборная Аргентины в первом раунде плей-офф обыграла команду Австралии со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони сыграют в четвертьфинале турнира с Нидерландами.

Ранее Месси поддержал Луиса Суареса после вылета Уругвая с чемпионата мира в Катаре.