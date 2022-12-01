Месси поддержал Суареса после вылета Уругвая с ЧМ в Катаре

Нападающий и капитан сборной Лионель Месси отреагировал на вылет команды Уругвая с чемпионата мира в Катаре.

«Я всегда рядом с Суаресом, что бы с ним ни происходило. Было грустно видеть, как Уругвай вылетел. Но в футболе такое случается. Нужно просто двигаться дальше», — приводит слова Месси Cope.

Уругвай набрал четыре очка, занял третье место в группе H и вылетел с чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.